Guerreiro marca e Dortmund estava a vencer por dois golos aos 89', mas perdeu

20 Agosto, 2022

O Borussia Dortmund foi vergado este sábado em casa pelo Werder Bremen (3-2), na terceira jornada da Liga alemã de futebol, ao permitir ao adversário três golos num espaço de seis minutos, depois do português Raphaël Guerreiro ter marcado.

O remate certeiro do médio Julian Brandt (45+2 minutos), nos descontos do primeiro tempo, deixou confortáveis os locais, que pareciam ter o jogo na 'mão', quando um tento do internacional luso Raphaël Guerreiro (77) deixou o resultado em 2-0.

Contudo, os locais adormeceram e o final foi um 'descalabro', num curto espaço de tempo. Os suplentes utilizados Buchanan (89), Niklas Schmidt (90+3) e Burke (90+5) operaram a reviravolta do Werder Bremen e aplicaram o primeiro desaire ao Dortmund, que podia ter-se isolado, provisoriamente, na liderança da prova.

Este desfecho deixa o recém-promovido ao principal escalão no sétimo posto, com cinco pontos, imediatamente atrás do Dortmund, sexto, com seis.

A prova é liderada pelo Borussia Monchengladbach, com sete, os mesmos do Mainz, que foi a Augsburgo vencer por 2-1, com o suplente utilizado Jae-Sung Lee a anotar o tento vitorioso, depois de o colega Aaron Martin ter falhado uma grande penalidade.

No quarto posto da competição, com seis pontos, os mesmos do terceiro e atual campeão Bayern Munique (menos um jogo), está agora o Friburgo, face ao triunfo tangencial em Estugarda, que não teve o avançado Tiago Tomás na ficha de jogo. O médio transalpino Vincenzo Grifo marcou o único tento, logo aos 11 minutos.

Com o central luso Eduardo Quaresma entre os suplentes, o Hoffenheim (quinto, com seis pontos) surpreendeu ao vencer em casa do Bayern Leverkusen (0-3), que só sabe perder ao fim de três jornadas, ocupando, por isso, o último posto da tabela.

Os tentos de Christoph Baumgartner, aos nove minutos, e Andrej Kramaric, aos 35, resolveram, praticamente, o desafio, que não foi concluído sem o golo de Georginio Rutter (78).

Já Wolfsburgo e Schalke empataram sem golos, com o atual campeão do segundo escalão a desperdiçar um pontapé da marca do castigo máximo.