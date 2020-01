Guilherme Aguiar preocupado com "desgate emocional" de Sérgio Conceição

Guilheme Aguiar, antigo dirigente do FC Porto, fala sobre o futuro de Sérgio Conceição © Fábio Poço/Global Imagens

Por TSF 27 Janeiro, 2020 • 16:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pressão está instalada no FC Porto depois de Sérgio Conceição ter colocado o seu lugar à disposição, após a derrota frente ao Sporting de Braga. Guilherme Aguiar, antigo dirigente do FC Porto, não se mostra surpreendido com a iniciativa do treinador portista e admite que o seu ciclo nos dragões pode mesmo ter chegado ao fim.

Em conversa com a TSF e questionado sobre o futuro do técnico do FC Porto, Guilherme Aguiar admite que pode mesmo ser um fim de ciclo para Sérgio Conceição, mesmo que fique até ao final da temporada, até porque é costume "os treinadores não ultrapassarem as duas épocas no clube."

Confrontado com a situação atual do clube, o ex-dirigente acredita que a reação pós-jogo do treinador dos azuis e brancos serviu de recado e foi "uma forma de transmitir o seu estado emocional."

O antigo dirigente admite que, do ponto de vista emocional, Sérgio Conceição "é um treinador que reage de uma forma muito forte, que lida mal com as derrotas e com os resultados menos conseguidos." A derrota frente ao Sporting de Braga veio confirmar o desgaste emocional do treinador do FC Porto, que admitiu, publicamente, a falta de união que existe no clube. "É um treinador que se auto desgasta. Face a algumas reações que sentiu é evidente que tenha posto o lugar à disposição", acrescenta.

Guilherme Aguiar acredita ainda que se o FC Porto tivesse vencido a final da Taça da Liga, ou até mesmo o último jogo do campeonato, Sérgio Conceição não tinha reagido da mesma forma.

Em relação ao ambiente do balneário, o antigo dirigente dos dragões não tem dúvidas de que "alguns jogadores podem não concordar com as decisões de Sérgio Conceição, mas a equipa, na sua globalidade, está unida, está forte."

Apesar dos maus resultados que afastaram o FC Porto da liderança do campeonato, Guilherme Aguiar confia que a equipa vai entrar com "força de vontade e entrega" na partida frente ao Gil Vicente, que está marcada para esta terça-feira, às 20h15. Jogo que pode acompanhar em direto na antena da TSF e em tsf.pt.