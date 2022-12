Guillermo Ochoa assina pela Salernitana

Guillermo Ochoa © Neil Hall/EPA

O experiente guarda-redes internacional mexicano Guillermo Ochoa, que recentemente deixou o América, assinou contrato por seis meses com a Salernitana, anunciou esta sexta-feira o clube 12.º classificado da Liga italiana de futebol.

Numa breve nota divulgada no site oficial, o emblema de Salerno informou que o guardião, de 37 anos, "vinculou-se ao clube até 30 de junho de 2023, com opção de prolongar" esta ligação.

Ochoa encerrou a segunda passagem pelo América, do México, no início desta semana, depois de ter defendido a seleção mexicana no Mundial 2022, naquela que foi a quinta participação de 'Memo' num Campeonato do Mundo.

Além do América, o guarda-redes, que conta com 135 internacionalizações pela seleção 'azteca', conta no currículo com passagens por Ajaccio, Málaga, Granada e Standard Liège.