Gustavo Ribeiro vice-campeão do mundo de skateboarding nos Emirados Árabes Unidos

O português Gustavo Ribeiro sagrou-se este domingo vice-campeão mundial de skateboarding, na final do Mundial disputado em Sharjah, Emirados Árabes Unidos, vencida pelo francês Aurélien Giraud.

O olímpico luso, vencedor da Supercoroa SLS de 2022, conseguiu uma pontuação de 267.38 na derradeira decisão da vertente street em Sharjah, o que lhe valeu o segundo lugar, atrás de Giraud (269.33).

Em terceiro, ficou o japonês Ginwoo Onodera, de apenas 12 anos, com 263.04, numa disputa pelo pódio em que o atleta português conseguiu a 'run' individual melhor pontuada da prova, com 91.18 pontos.

Gustavo Ribeiro, de 21 anos, conquista uma nova medalha depois de já ter vencido o circuito mundial de skate, triunfando na Supercoroa da Street League Skateboarding, em novembro de 2022, no Rio de Janeiro.

"Acabar em segundo lugar, e a representar Portugal, é um grande mérito. Consegui melhorar a minha pontuação olímpica [de apuramento para Paris2024]. (...) Não foi o resultado que esperava e que queria, quero sempre o primeiro lugar. Agora é focar e trabalhar para o próximo. Fiz uma manobra que nunca tinha sido feita antes, fui o primeiro a fazê-la e esperava uma pontuação um pouco maior", declarou o atleta, pouco depois de lograr a prata.

Segundo o skater, o foco está já "nas próximas etapas", até porque este vice é "apenas o início" a caminho de mais conquistas.

Os feitos do atleta tiveram eco por parte do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, que elogiou o "grande resultado" e os "excelentes indicadores" conseguidos, com o presidente da Federação Portuguesa de Patinagem (FPP), Luís Sénica, a notar a "conquista muito importante para o skateboarding nacional".

Este Campeonato do Mundo, organizado pela World Skate, reporta a 2022, por não se ter realizado como previsto no Brasil, no ano anterior, e é o evento de maior 'cotação' para o ranking olímpico com vista a Paris 2024.

Na estreia da modalidade em Jogos Olímpicos, Gustavo Ribeiro foi oitavo, conseguindo um diploma.