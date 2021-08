Gustavo Veloso perdeu a volta. "Agora há que vencer a morte"

© Miguel Pereira/Global Imagens

O sonho acabou. Gustavo Veloso admite, para ele, as contas da geral, da camisola amarela, estão fechadas. Aos 41 anos, na última Volta a Portugal da carreira - já o anunciou -, apareceu forte nos primeiros dias de prova, mas as dores na 4.ª etapa fizeram-no cair na classificação para um lugar de onde, sabe, já não pode alcançar o pódio de Viseu.

Sentado numa cadeira para as entrevistas com os jornalistas, com o corpo caído, joelho em gelo, Veloso mantém um olhar assertivo, que procura os três jornalistas que pararam ali para o ouvir. "Bati com os ossos no chão, mesmo antes do quilómetro zero. Estava a passar de forma lateral e caí. Dei uma cambalhota. É assim a vida." Foi o início de um dia duro. "Fiz o dia todo com muitas dores, mas consegui cá chegar. Espero recuperar bem para ajudar o Marque. Estamos a fazer uma grande volta, merecemos algo grande", explica Gustavo Veloso, no final da etapa.

Apesar da queda, o espanhol do Tavira carregou o grupo onde estavam os candidatos à vitória na volta, e o camisola amarela, o companheiro Alejandro Marque.

Para Alejandro Marque, a troca de bicicleta necessária a meio da corrida foi apenas um dos percalços no trajeto. A ajuda do também veterano Gustavo Veloso valeu uma recuperação rápida, ainda que longe do ritmo imposto quilómetros à frente pelo par Figueiredo/Antunes. "Fez um trabalho espetacular. Abdicou do sonho dele para me ajudar", explica Marque, pouco depois de saber que mantêm a amarela por apenas cinco segundos.

Gustavo Veloso de 41 anos, na última volta a Portugal da carreira, antigo vencedor, dava esperança ao companheiro de equipa para manter a amarela. A certa altura, abanava a cabeça, Gustavo Veloso tinha de carregar o pelotão. Acabou o gás a 10 quilómetros do final. Mas ainda regressou à pressão nos cinco quilómetros finais. Um jogo de nervos. Subidas difíceis, descida a mais de 70 km/hora. A etapa termina numa subida - 3.ª categoria, no interior da cidade da Guarda, Veloso carregou o grupo até lá, e o companheiro Marque.

"Perdi todas as hipóteses. Com a pancada que tenho, não conseguia estar na frente hoje. Se temos um homem em posição em que pode ganhar, há que lutar por ele. Vou vencer a morte por ele", explica Veloso.

E sobre o duelo Amaro Antunes (W52 FC Porto)/Frederico Figueiredo (EFAPEL). "Os favoritos são eles. Mas agora vão ter de tirar o Marque dali. Eu já fui eliminado, mas agora sou mais um para trabalhar. Hoje fui eu a perder a Volta, mas isto dá tantas voltas, só mesmo em Viseu vamos saber quem ganha."