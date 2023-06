Gyökeres, o "Erling Haaland" da segunda divisão inglesa que o Coventry já dá por perdido

© John Walton/PA Images via Getty Images

Em Coventry, adeptos e clube já dão como garantida a saída o ponta de lança Viktor Gyökeres. Rúben Amorim quer contar com o ponta de lança para a nova temporada, mas o Sporting pode ter de pagar um valor próximo dos 20 milhões de euros, uma transferência recorde para os leões.

Na TSF, Aaron Sutcliffe, jornalista do Coventry Observer, explica que apesar do interesse de vários clubes da primeira divisão inglesa, é o Sporting quem tem vantagem no concurso pelo avançado sueco.

"Em Inglaterra, e em particular na cidade de Coventry, o sentimento geral é o de que Gyökeres vai sair. Pode ser para o Sporting, pode ser para um clube da Premier League, até porque já foi noticiado o interesse de vários clubes. Neste momento, o cenário mais provável parece ser a saída para o Sporting, com a proposta mais concreta", comenta.

Sentimento geral "é o de que Gyökeres vai sair". 00:00 00:00

As últimas duas temporadas do avançado sueco no Coventry fizeram disparar a cotação do jogador. "Foi um dos melhores avançados do Championship. Normalmente os melhores marcadores deste campeonato acabam por sair para a Premier League. Gyökeres foi um dos melhores em dois anos consecutivos. Tony Mowbray, o treinador do Sunderland, descreveu-o como o "Erling Haaland da segunda liga" pela velocidade, pela força física acima do normal, mesmo para este campeonato".

Um Haaland da segunda liga. 00:00 00:00

"Ele foi crucial para o Coventry, os golos dele foram importantíssimos. Claro que o clube quer ser compensado por esta saída. Mas ele está no último ano de contrato, acredito por isso que o preço pode baixar 2,5 ou cinco milhões dos 25 milhões que o clube está a pedir", explica Aaron Sutcliffe.

E A vontade do jogador pode pesar: "Acredito que o Coventry pode aceitar algo nesses termos, mas não posso falar por eles. Ainda assim, acredito que é possível encontrar uma solução. Gyökeres sempre se mostrou disponível para dar o melhor dele, e penso que o clube vai respeitar a vontade do jogador. E depois há que pensar que o Coventry precisa de dinheiro para reconstruir a equipa e para procurar um jogador para o lugar dele."

Aaron Sutcliffe faz as contas aos valores a que o negócio pode obrigar. 00:00 00:00

A força física do jogador e a velocidade de Gyökeres contribuem para uma temporada muito acima das expectativas dos Sky Blues. O clube queria a manutenção e acabou a lutar pela subida à primeira liga inglesa. "Acredito que está preparado para dar um novo passo rumo a um campeonato mais competitivo. É também um jogador que segura bem a bola e há que referir que além dos 21 golos fez também 12 assistências, sendo a última na final do play-off."

Esse lance diante do Luton Town retrata bem o que Gyökeres pode acrescentar o futebol do Sporting. Na sequência de um canto, o avançado serviu, de costas para a baliza, um companheiro com um passe frontal. Acompanhou o movimento com passada larga, em velocidade. Recebeu e conduziu pela esquerda até encontrar, já na área adversária, uma linha de passe para um outro companheiro.