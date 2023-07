Gyökeres custa pelo menos 20 milhões de euros e é o reforço mais caro de sempre do Sporting

© sporting.pt

Por Gonçalo Teles 13 Julho, 2023 • 15:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado sueco Viktor Gyökeres até 2028 por vinte milhões de euros, mais quatro que ficam dependentes de objetivos individuais e coletivos.

O sueco de 25 anos vai usar a camisola 9 em Alvalade e fica com uma cláusula de rescisão de cem milhões de euros.

Chega a Lisboa proveniente do Coventry City, da segunda liga inglesa, depois de uma época em que marcou 22 golos e fez 12 assistências em 50 jogos.

Em declarações ao site oficial do Sporting, o sueco garantiu estar "muito feliz" e assinalou que "vários grandes jogadores" passaram por Alvalade.

"Foi uma escolha fácil. Tive outras opções, mas senti que o Sporting CP era a equipa que estava mais interessada em mim e quando alguém te quer, isso significa que te querem muito e vão cuidar de ti. Esta era a melhor opção", assinalou.

Numa descrição da sua forma de jogar, explica que gosta de atacar e "ir para a baliza o máximo" que pode quando recebe a bola, embora também goste "criar boas oportunidades" para a restante equipa.

Coventry fica com 15% de futura mais-valia

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa (...) que chegou a acordo com Coventry City F.C. com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Viktor Gyökeres, pelo montante de Euro20.000.000,00 (vinte milhões de euros), aos quais podem acrescer até Euro4.000.000,00 (quatro milhões de euros) condicionados ao atingimento de objetivos individuais e coletivos", lê-se num comunicado dos leões à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAD leonina refere também que o Coventry fica "com o direito a receber o montante correspondente a 15% da mais-valia de futura transferência, percentagem que poderá ser reduzida para até 10% por opção da Sporting SAD ou em função da concretização parcial dos objectivos individuais e colectivos acima referidos".

O valor do mecanismo de solidariedade será "suportado pela Sporting SAD" e os encargos com os serviços de intermediação da transferência chegam aos dois milhões de euros.

O jogador, que já treinou em Alcochete esta manhã, passou pela formação dos suecos do Brommapojkarna e representou ainda o Brighton & Hove, o St. Pauli e o Swansea City.

Já atuou pela seleção "A" sueca em 14 ocasiões, assinando três golos. Tem ainda passagens pelos escalões jovens suecos nos níveis sub-19 e sub-21.