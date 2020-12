Lisboa, 29/10/2020 - O Sport Lisboa e Benfica recebeu esta noite o Standard de Liège no Estádio da Luz jogo a contar para a 2º jornada da fase de groupos da Liga Europa 2020/2021. Adeptos ( Jorge Amaral / Global Imagens ) © Jorge Amaral / Global Imagens

Por Bruno Sousa Ribeiro e Miguel Jorge Fernandes 18 Dezembro, 2020 • 14:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há 222 adeptos proibidos de entrar em recintos desportivos, mais 202 do que na época anterior. É o que mostra o Relatório de Análise da Violência Associada ao Desporto, elaborado pelo Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto e pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.

O presidente da APCVD, Rodrigo Cavaleiro, em entrevista na TSF, destaca a eficácia dos "mecanismos que começam a funcionar e também da eficácia de algumas medidas que se têm procurado tomar. De resto, os números, quanto a incidentes desceram. Mas também não é de estranhar devido ao fortíssimo impacto de todo contexto da Covid- 19, com a interrupção das competições e depois o regresso ainda sem público", destacou o presidente da APCVD.

O Vitória Sport Clube, de Guimarães, é o clube com mais adeptos sujeitos a medidas de interdição (13), seguido de Benfica (12), FC Porto (oito), Braga (cinco) e Sporting (três).

O futebol concentra a maioria dos incidentes (1577), sendo 912 deles na Primeira Liga e a grande parte, por causa, da posse de artefactos pirotécnicos.

Rodrigo Cavaleiro destaca neste relatório as vantagens "do projeto-piloto levado a cabo pela Procuradoria-Geral da República e da Polícia de Segurança Pública - do Ponto Nacional de Informações Sobre o Desporto - no distrito de Braga e que tem resultados muito interessantes a nível da aplicação das medidas de interdição aos recintos desportivos", garantiu o presidente da APCVD.

No relatório de Análise da Violência Associada ao Desporto, é possível contabilizar 1719 incidentes em espetáculos desportivos entre os dias 1 de julho de 2019 e 31 de agosto de 2020, ou seja, há uma acentuada descida face a 2018/19.

Uma diminuição que Rodrigo Cavaleiro justifica com a pandemia da Covid-19, "ainda que haja algumas situações nas imediações dos recintos desportivos".

Sobre o futuro Cartão do Adepto, que tem sido contestado por alguns elementos de claques legalizadas, o presidente Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, garante nesta entrevista na TSF que "todo o mecanismo está em funcionamento no que respeita à possibilidade de as pessoas receberem esse cartão do adepto. Havendo o regresso do público aos estádios ele está pronto a funcionar. De resto, nos jogos de teste com público que foram feitos depois do verão, já foi testado o mecanismo e funcionou".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19