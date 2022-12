"Há clubes que podem pagar." Amorim garante que Porro só sai pela cláusula de rescisão

© José Coelho/Lusa

Rúben Amorim assegurou esta quarta-feira que Pedro Porro só sairá do Sporting em janeiro caso apareça um clube que bata a cláusula de rescisão.

"Nós sabemos que há jogadores na nossa equipa, por aquilo que têm feito, que há outros clubes que os querem. Tivemos esse problema no verão. O que me foi dito é que só pela cláusula é que pode sair e, se assim for, nós não podemos fazer nada", explicou o treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão do embate com o Paços de Ferreira, quando questionado sobre o alegado interesse do Tottenham no defesa espanhol.

A cláusula de rescisão de Pedro Porro é de 45 milhões de euros e Amorim sabe que há quem possa pagar: "Ele está muito bem, vive, quanto a mim, um dos melhores momentos da carreira e está muito concentrado no Sporting. Não peço nada. Estamos preparados para tudo e sabemos que há clubes que podem pagar a cláusula, mas enquanto isso não acontecer penso que o Pedro está seguro."

Ainda sobre o mercado de transferências, o L'Équipe noticiou esta quarta-feira que Pablo Sarabia estará de saída do PSG e questionado sobre um possível regresso ao Sporting, Rúben Amorim respondeu com Rodrigo Ribeiro e as limitações financeiras.

"Foi um dos grandes responsáveis pela época que fizemos no ano passado, mesmo sem o título nacional, mas não muda nada, porque nós continuamos a ter o nosso teto salarial, as nossas limitações e também temos o Rodrigo [Ribeiro] que acabou de assinar [um novo contrato]. Temos de gerir bem, saber bem o que vamos fazer, não só agora, mas também no futuro. Temos de arranjar espaço para os miúdos. No fundo, acho que há bastante talento na academia em certas posições e, quanto a mim, vamos ter de arriscar", esclareceu o técnico.

O Sporting aproveitou a pausa para o Mundial 2022 para construir uma série de vitórias e boas exibições na Taça da Liga e vive agora um bom momento na época. Pelo contrário, o Paços de Ferreira, adversário desta quinta-feira, vai no terceiro treinador da época, já que Marco Paiva ocupa interinamente o lugar deixado por José Mota.

"Estamos com boas sensações, temos seis vitórias seguidas. Vamos voltar ao campeonato que é muito importante e é a nossa prioridade. Portanto, o que queremos fazer é continuar a jogar bem, porque assim estamos perto de vencer, não sofrer golos e marcar o maior número de golos possível. [Isto] contra uma equipa que sabemos que não vive um bom momento, mas que nos traz muitas incertezas. Não temos ideia de que onze vai apresentar, como se vai apresentar", comenta o treinador do Sporting, revelando que observou o trabalho de Marco Paiva nos sub-23 do Rio Ave para preparar a partida.

O Sporting recebe esta quinta-feira o Paços de Ferreira às 21h15, para a 14.ª jornada da I Liga.