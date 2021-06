O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição © Ivan Del Val/Global Imagens

Sérgio Conceição renovou, este sábado, contrato com o FC Porto até 2024 e fica no clube sem receber mais um euro do que já recebia. O treinador considera que há coisas mais importantes do que o dinheiro.

"Li muita coisa e vi muita coisa, nomeadamente que o Sérgio exigia isto e aquilo. Não exijo nada porque sou exigente por natureza e se as pessoas são inteligentes percebem o que estou a dizer. Quando o senhor presidente me falou daquilo que era a renovação, obviamente que há outras coisas muito mais importantes do que o próprio contrato ou o dinheiro que está no contrato, isso não conta", explicou Sérgio Conceição durante a apresentação da renovação do contrato preparada pelos dragões.

Quanto à equipa que vai treinar para a próxima época, Sérgio Conceição diz que ainda não falou com Pinto da Costa sobre o plantel.

"Ainda não falámos de nada sobre o planeamento da próxima época, vamos ter tempo agora para o fazer. Houve outras coisas de que falámos e são importantes naquilo que é a criação dessa base para termos sucesso. É isto que se passa em todos os clubes do mundo, penso eu", explicou o treinador do FC Porto.

Já Pinto da Costa falou de confiança, mas também dos precalços e êxitos alcançados: dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.

"Este é um momento de felicidade para os dois, tenho a certeza. Quando aqui bem perto, a 100 ou 200 metros, tomaste posse, disseste e bem que não vinhas para aprender, mas sim para ensinar que eras o treinador do FC Porto. Essas palavras demonstraram a convicção e a certeza de que sabias ao que vinhas, sabias o que queríamos de ti e que sabias bem a situação do FC Porto e aquilo de que precisávamos", acrescentou Pinto da Costa.

A revelação sobre o salário de Sérgio Conceição já tinha sido feita, por Pinto da Costa, em entrevista à TSF e ao JN, que poderá ler e ouvir no domingo.