Há mais dois casos de Covid-19 no Benfica

Há mais dois casos de Covid-19 no plantel principal do Benfica. Na véspera do embate com o Portimonense para a 11.ª jornada da I Liga, Seferovic e João Ferreira testaram positivo ao novo coronavírus e por isso não são opção para o encontro.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detetados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico covid-19 realizados no futebol profissional. O defesa-direito João Ferreira e o avançado Haris Seferovic testaram positivo ao novo coronavírus", informou hoje o clube.

Na última semana, na véspera de defrontar o FC Porto na supertaça em Aveiro, o Benfica informou que o jogador Pizzi e o diretor-geral Tiago Pinto tinham tido testes positivos, e já no sábado comunicou mais dois casos: os jogadores Jardel e Gonçalo Ramos.