Éder marcou o golo da vitória de Portugal na final do Euro2016. Seleção será detentora do título pelo menos mais um ano.

10 Jul, 2020

Eram 22h19 em Portugal continental quando Éder entrou para a história do país e do futebol português. O avançado marcou o único golo da final entre Portugal e França, em Paris, que deu o título de campeão europeu à Seleção comanda por Fernando Santos.

"Será sempre um dia memorável na minha vida e na história do futebol português. Muito orgulhoso do que juntos conquistámos!", escreveu no Instagram o autor do golo da final.

Também Cristiano Ronaldo não deixou passar a data de uma importante conquista, "a mais importante da sua carreira".

"Faz hoje 4 anos que vivemos um dia histórico e único para todos nós! Para mim foi sem dúvida o título mais importante da minha carreira", postou o capitão da Seleção nacional.

Já o selecionador Fernando Santos encarou a conquista inédita do Euro2016 como "um grande impulsionador da autoestima dos portugueses", volvidos quatro anos da maior conquista do futebol nacional.

"Houve aquele impacto durante um a dois anos, mas felizmente essa autoestima já está acima e não se nota tanto. Vamos defender um título que é nosso e essa é a grande diferença de hoje para o passado. Depois, temos de aumentar os níveis de confiança, porque sabemos que é algo possível de ser alcançado e não apenas um sonho", frisou o técnico, em declarações ao site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A 10 de julho de 2016, milhões de portugueses festejaram a conquista do Europeu nos quatro cantos do mundo.