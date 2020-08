Há um favorito e um 'outsider', mas história vai sempre acontecer. A primeira meia-final da Champions

© Franck Fife/AFP

Por António Botelho 18 Agosto, 2020 • 06:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Arrancam esta noite as meias-finais da Liga dos Campeões, em Lisboa. O primeiro duelo é o Leipzig - Paris Saint-Germain, no Estádio da Luz, jogo que vale um acesso à final da competição.

Os franceses são favoritos, mas esta Liga dos Campeões já nos habituou a grandes surpresas, por isso, não se pode descartar os alemães.

O certo é que, aconteça o que acontecer, vamos ter um finalista estreante na Champions. É que nem o PSG, nem o Leipzig alguma vez atingiram a final da prova. As duas equipas são debutantes nesta fase da prova.

Do lado dos alemães, o técnico Julian Nagelsmann é mesmo a grande figura, visto que já fez história ao ser o mais jovem treinador de sempre a disputar uma meia-final da Liga dos Campeões. Pelo caminho, o Leipzig, 3.º classificado da Bundesliga, já deixou o Tottenham e o Atlético de Madrid.

Quanto ao PSG, a estrela mais brilhante é Neymar, mas também há Mbappé e outros craques. Ainda assim, o técnico Tomás Tuchel não vai poder contar com o guarda-redes habitual titular Keylar Navas, que está lesionado. O campeão gaulês persegue um título há muito desejado pelo clube da capital francesa.

O jogo é no Estádio da Luz, tem arbitragem do holandês Bjorn Kuipers e início agendado para as 20h. O vencedor segue para a final, marcada para o próximo domingo. Recorde-se que a outra meia-final realiza-se esta quarta-feira entre Bayern de Munique e Lyon.