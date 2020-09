Há uma adepta de 11 anos a representar Portugal na Supertaça Europeia

A ilustração vencedora © Sara Correia

Aceitou o desafio quase por brincadeira e acabou surpreendida pelo resultado final. Sara Correia, 11 anos, é a única portuguesa a ilustrar a bola da Supertaça Europeia.

A mensagem da adepta de Leiria convenceu a UEFA, que a escolheu para os 18 desenhos de crianças que vão figurar na bola do jogo entre o Bayern de Munique e o Sevilha, que se disputa esta quinta-feira, 24 de setembro.

Numa iniciativa organizada pela Fundação da UEFA para as Crianças, em conjunto com dez organizações parceiras, Sara desenhou-se a si própria e a uma amiga, Catarina, a jogar futebol.

Na ilustração, incluiu flores para representar "a amizade que devemos ter com os colegas".

"Também significam que não devemos ter mau perder", explica à TSF.

Sara costuma jogar futebol com o irmão, é fã de Cristiano Ronaldo e já tem ideias fortes sobre o que se passa no relvado.

Diz que gosta "dos golos e dos passes, do trabalho de equipa", mas não de ver "pessoas a magoarem-se" e a ficarem "revoltadas com o cartão amarelo".

Sara Correia concorreu através do projeto Brincar de Rua, da associação Ludotempo, com sede em Leiria, que proporciona ambientes seguros para a infância, ao ar livre, e já foi distinguido pela UEFA com um prémio de 50 mil euros.