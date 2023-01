© Guilherme Dionizio/EPA

Pelé "é grande demais". Drummond escreveu sobre ele, João Cabral de Melo Neto também, mas a "cultura erudita brasileira sempre teve grandes preconceitos contra o futebol, contra qualquer manifestação muito enraizada na cultura popular".

O lamento é deixado na TSF, na primeira pessoa, pelo escritor e jornalista brasileiro Sérgio Rodrigues, autor do livro "O Drible", batizado depois de uma jogada de Pelé num jogo contra o Uruguai. Não deu em golo, mas marcou a história do futebol.

No dia em que o velório da lenda do futebol percorre as ruas de Santos, não tem dúvidas em afirmar que "há uma dívida da cultura brasileira para com Pelé".

Ouça aqui, na íntegra, a entrevista com Sérgio Rodrigues.

"Talvez com o tempo a gente consiga dar conta desse personagem gigantesco como ele foi e como ele é", vaticina.