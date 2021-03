Hamilton supera Verstappen e começa temporada a vencer no Bahrain

© EPA

O piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, venceu este domingo o Grande Prémio do Bahrain, na primeira prova da temporada do mundial de Fórmula 1.

As voltas finais da corrida ficaram marcadas pela luta entre o piloto britânico e o rival Max Verstappen, da Red Bull. Valeri Bottas (Mercedes) completou o pódio.

Com estes resultados, Hamilton lidera o campeonato, com 25 pontos, num dia em que bateu mais um recorde do alemão Michael Schumacher, tornando-se o piloto com mais voltas na liderança na história do Mundial (5.125).