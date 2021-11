Hamilton vence no Qatar e encurta diferença para Verstappen

© AFP

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio do Qatar, 20.ª prova do Mundial de Fórmula 1, e encurtou para oito pontos a diferença para o líder, o holandês Max Verstappen (Red Bull), que foi segundo.

Hamilton aproveitou a penalização de cinco lugares na grelha atribuída a Verstappen para liderar toda a corrida, terminando com 25,743 segundos de vantagem sobre o piloto da Red Bull e 59,457 face ao espanhol Fernando Alonso (Alpine), que foi terceiro e regressou ao pódio, o 98.º, sete anos depois (Hungria, em 2014).

Com duas provas por disputar (Arábia Saudita e Abu Dhabi), Hamilton mantém o segundo posto do campeonato, com 343,5 pontos, a oito de Verstappen, que hoje somou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida da corrida.