Hamilton vence último Grande Prémio da temporada e bate recorde de pontos

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1, última prova da temporada, chegando aos 413 pontos no campeonato, um novo recorde.

Na prova, disputada no circuito de Yas Marina, Hamilton terminou com 16,772 segundos de vantagem sobre o holandês Max Verstappen (Red Bull), que foi segundo classificado, e 43,435 segundos sobre o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o terceiro.

Com estes resultados, Lewis Hamilton, que já tinha garantido o título de pilotos, chegou aos 413 pontos no campeonato graças à melhor volta realizada na corrida, enquanto Max Verstappen assegurou o terceiro lugar no Mundial, à frente de Leclerc, e atrás do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes).