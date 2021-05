Hansi Flick vai ser o novo selecionador da Alemanha

Hans-Dieter Flick © Christof Stache/AFP

A Federação Alemã de Futebol anunciou, esta terça-feira, que Hansi Flick será o novo selecionador da equipa da Alemanha, após o campeonato europeu deste verão.

O até agora treinador do Bayern de Munique, de 56 anos, vai substituir no cargo Joachin Low, de 61, técnico que comanda a seleção alemã há 15 anos, durante os quais conquistou um campeonato do mundo (em 2014) e uma Taça das Confederações (em 2017).

BREAKING: Hansi #Flick will become the new Germany national team head coach following @EURO2020 ✍️#DieMannschaft pic.twitter.com/2CpxjIsQSn - Germany (@DFB_Team_EN) May 25, 2021

A Federação Alemã de Futebol fez questão de deixar um agradecimento ao Bayern de Munique, por ter aberto caminho para a contratação de Hansi Flick como selecionador nacional.

Hansi Flick fica com contrato com a seleção alemã até 2024, mas só assumirá a posição após a participação no Euro2020.