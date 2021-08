Harry Kane anuncia que vai continuar no Tottenham de Espírito Santo

O futebolista inglês Harry Kane © John Sibley/EPA

O futebolista inglês Harry Kane anunciou esta quarta-feira que vai permanecer no Tottenham pelo menos durante a primeira metade da temporada, depois de várias semanas ligado a uma possível transferência para o Manchester City.

"Foi incrível ver a receção dos adeptos dos spurs no último domingo e de ter recebido nas últimas semanas muitas mensagens de apoio. Ficarei no Tottenham neste verão e estou 100% focado em ajudar a equipa a alcançar o sucesso", escreveu Kane na sua página oficial na rede social Twitter.

Anteriormente, o avançado de 28 anos, que é treinado pelo português Nuno Espírito Santo no Tottenham, tinha expressado o seu desejo em abandonar o clube londrino para poder lutar por troféus, já que os spurs não vencem um título desde 2008, quando levantaram a Taça da Liga inglesa.

O Tottenham venceu pela última vez o campeonato inglês em 1961. Kane, que foi o melhor marcador da Premier League na última época, com 23 golos, foi durante as últimas semanas apontado como reforço do Manchester City, com a imprensa britânica a divulgar que os 'citizens' fizeram várias propostas pelo avançado, a rondar os 150 milhões de euros, todas recusadas pelo Tottenham.

O internacional inglês fez toda a formação e carreira no clube londrino e tem contrato até junho de 2024. Kane chegou mesmo a faltar a alguns treinos dos 'spurs' no início da temporada, depois de ter voltado do Euro 2020, mas no último domingo estreou-se na nova temporada no triunfo por 1-0 no campo do Wolverhampton, de Bruno Lage, tendo sido suplente utilizado.

O próximo encontro do Tottenham é na quinta-feira, frente ao Paços de Ferreira, no 'play-off' da Liga Conferência Europa, numa eliminatória em que os ingleses estão em desvantagem, depois de ter perdido o primeiro jogo, na Mata Real, por 1-0.