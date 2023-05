Helton Leite descreve a "época de ouro do Benfica" com Roger Schmidt

© Manuel de Almeida/Lusa

Helton Leite saiu do Benfica no último mês de janeiro, e esta sexta-feira garantiu à TSF que tem acompanhado todo o trabalho dos antigos colegas; "estou na expectativa de que o clube seja campeão, até porque tenho lá muitos amigos, tenho muito apreço pelo presidente Rui Costa e pelo treinador Roger Schmidt", disse o atual guarda redes do Antalyaspor.

O antigo guarda-redes do Benfica e do Boavista, em entrevista na TSF, não esconde que vai ficar muito feliz com a conquista do título por parte dos encarnados: "fizeram uma época de ouro, e merecem esse reconhecimento. Não foi por sorte, mas sim por mérito, que eles chegaram até a este momento".

Helton Leite sublinha que vai estar em contacto com os antigos colegas, "vou conversar, vou falar com eles e estar atento, porque a alegria deles é a minha alegria. Tenho muito respeito e admiração por eles. Obviamente que não estou presente em Lisboa, porque hoje represento outro clube, mas o tempo que passei no Benfica deu para criar boas relações".

Roger Schmidt foi treinador de Helton Leite durante a primeira metade da temporada, e o guarda-redes do Antalyaspor só tem elogios para o técnico alemão; "gosto muito dele, porque foi sempre sincero comigo desde o início. Ele trata e respeita muito bem o atleta, e isso criou uma grande admiração minha por ele. Vou guardar com muito carinho essa relação na minha carreira e na vida", destacou o ex-jogador do Benfica.

Hoje na Turquia, Helton Leite diz na TSF que o objetivo de ter mais minutos em campo está a ser alcançado, "tenho gostado da experiência, do país e a da Liga que é muito competitiva. Eu vim para a Turquia para ter mais minutos e isso está a acontecer, foi uma mudança positiva."

Helton Leite, ex-guarda redes do Benfica, vai estar atento ao jogo Benfica - St Clara, às 18h00. O Benfica é campeão se vencer os açorianos este sábado.

Um empate pode bastar se o FC Porto não vencer por 11 golos de diferença o V. Guimarães. Um duelo que também arranca sábado às 18h00. Dois jogos com relato na TSF.

São as contas finais da Liga Portuguesa, e com a emissão especial da TSF a arrancar logo depois das 16h00, e com acompanhamento ao minuto em tsf.pt.