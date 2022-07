Helton Leite no lugar de Vlachodimos para jogo com o Girona

© Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

Por Tiago Santos 22 Julho, 2022 • 16:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, volta a dar a titularidade ao guarda-redes Hélton Leite no jogo particular diante do Girona, na Suiça.

O técnico alemão escolhe para o jogo desta sexta-feira, Hélton Leite, ainda uma defesa com Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo. Um meio campo com Florentino e Enzo Fernandez, com David Neres, João Mário e Rafa Silva no apoio ao ponta de lança GonçaloRamos.

Odysseas Vlachodimos foi titular diante do Fulham (vitória por 5-1), num particular onde Hélton Leite não foi utilizado. O guarda-redes brasileiro volta a ser opção inicial para o teste diante da equipa da primeira divisão espanhola.