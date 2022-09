Higor reforça equipa de futsal do Benfica

Por Miguel Jorge Fernandes 19 Setembro, 2022 • 10:11 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica oficializou esta segunda-feira a contratação de Higor, que assinou contrato até 2026. Higor chega do Palma Futsal, depois de o Benfica ter avançado com o pagamento da cláusula de rescisão, informou em comunicado publicado no site oficial, o emblema de Maiorca.

O pivô brasileiro, de 24 anos, já posou para a fotografia ao lado do presidente Rui Costa e do vice-presidente Fernando Tavares. Em declarações à BTV, Higor considera que este é o "maior desafio da carreira" e assume que "é um sentimento de alegria poder conhecer este clube gigante".

Higor admitiu que conhece uma boa parte do plantel do Benfica: "Conheço o Diego Nunes, joguei com ele no Palma Futsal, assim como outros jogadores brasileiros. Isso vai ajudar-me na adaptação. Venho para ajudar o Benfica a vencer, com vontade de ajudar o clube a ser maior do que é. Sei que o campeonato é muito duro, com um estilo de jogo muito forte, que é muito intenso, um pouco diferente de Espanha. Mas venho preparado para isso", garantiu o jogador brasileiro.