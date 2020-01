"Hipócrita e cínico." Vitória de Setúbal arrasa Sporting por recusar adiar jogo

Equipa do Vitória de Setúbal está a ser afetada por um vírus gripal © Global imagens

O Vitória de Setúbal acusa o Sporting de violar todos os princípios dos estatutos da Liga Portuguesa, ao recusar adiar o jogo entre os dois clubes, quando a maioria do plantel dos sadinos se encontra doente.

Um vírus gripal está a afetar cerca de 80% do plantel do Vitória FC, tendo os últimos treinos da equipa, esta quinta-feira, sido cancelados. Dadas as circunstâncias, o clube pediu que o jogo que tem marcado frente ao Sporting, no próximo sábado, fosse adiado, mas os 'leões' recusaram o pedido.

O Sporting justificou a recusa com os calendários de competições "sobrecarregados". O clube alega que "não pode correr o risco" de chegar a jogos importantes "com os seus jogadores competitivamente sobrecarregados e com riscos acrescidos de lesões".

O Vitória de Setúbal reagiu, esta manhã, à resposta do Sporting, afirmando que o comportamento dos 'leões' é censurável e contrario os regulamentos da Liga.

Em comunicado, o clube começa por afirmar que a sua "seriedade e honestidade" estão a ser postas em causa e adianta, desde já, que a equipa "não realizará estágio para disputar o jogo com o Sporting".

O clube defende que "impor que o Vitória FC jogue nestas condições significa colocar em causa a integridade da competição" e que a ação do Sporting "tem por objetivo, única e exclusivamente, obrigar o Vitória FC a apresentar em campo uma equipa notoriamente inferiorizada".

"Ao vir, agora, de forma hipócrita e cínica, disponibilizar o seu departamento médico, o Sporting CP mais confirma um procedimento e forma de estar que consubstancia uma violação grosseira dos princípios da boa-fé que se impõem no relacionamento entre clubes, mas também uma violação dos deveres deontológicos entre profissionais da medicina, que, de resto, o Presidente do Sporting CP tão bem conhece", critica o Vitória de Setúbal.

Os sadinos consideram que os 'leões' estão a violar os princípios "da legalidade, da igualdade, da ética, da lealdade, da verdade desportiva, da boa-fé, da colaboração mútua, da proteção do bom nome do futebol profissional, da transparência e da solidariedade", estabelecidos nos estatutos da Liga Portugal.

"A violação de todos estes princípios impõe que o Vitória FC dispute a próxima jornada com uma equipa manifestamente inferiorizada", o que, na opinião do clube, justifica "uma posição firme e intransigente".

"O Vitória FC jamais se vergará aos interesses de outros, mesmo que grandes, e não abdicará de defender os seus", conclui o clube.