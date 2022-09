"Hipótese Ronaldo nunca se colocou." Rúben Amorim nega ter colocado lugar à disposição

O treinador do Sporting, Rúben Amorim © José Sena Goulão/Lusa

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, garantiu esta quinta-feira que a hipótese de Cristiano Ronaldo vir para os leões nunca esteve em cima da mesa e, por isso, o técnico nunca colocou o lugar à disposição.

"O Ronaldo é jogador do Manchester United, nunca me foi apresentado, portanto é impossível pôr o lugar à disposição e também sei a responsabilidade que tenho. Outras coisas me fariam mais rapidamente colocar o lugar à disposição. Não o faço, tenho um compromisso com o clube e principalmente com os meus jogadores. Isso é falso e essa hipótese nunca se colocou, apesar de ter sido muito falada", esclareceu Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Estoril.

O treinador do Manchester United, Erik ten Hag, voltou também a reforçar na quarta-feira que o avançado português Cristiano Ronaldo não vai sair do clube inglês de futebol, apesar das muitas notícias em torno do seu futuro.

"Está claro que Cristiano faz parte dos meus planos. Precisamos de jogadores de qualidade em todos os jogos", declarou o neerlandês, em conferência de imprensa.

Ten Hag foi questionado sobre a continuidade do avançado, que foi titular em apenas um dos quatro jogos da Liga inglesa até aqui, numa altura em que a imprensa tem apontado, há meses, a insatisfação do astro por não jogar a Liga dos Campeões, procurando sair.

Apesar da especulação, o técnico diz que "a janela de transferências vai fechar assim", na quinta-feira, mantendo "este plantel pelo menos para de setembro a janeiro".

Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes são os três portugueses na equipa dos red devils, que na quinta-feira defronta o Leicester para a Premier League, numa partida em que não deve ainda estar o brasileiro Antony, contratado ao Ajax por 100 milhões de euros, devido a problemas burocráticos.