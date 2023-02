"Histórica conquista." As reações de "alegria" e "orgulho" após apuramento da seleção feminina para Mundial

© Carlos Vidigal Jr/Global Imagens (arquivo)

Portugal venceu esta quarta-feira os Camarões por 2-1 na final do Grupo A do Play-off Intercontinental, na Nova Zelândia, garantindo o primeiro apuramento para um Mundial de futebol feminino. O primeiro-ministro, António Costa, já deu os parabéns à equipa "pela enorme conquista".

"Histórico! Portugal bate Camarões e garante apuramento inédito para o Mundial de futebol feminino. Parabéns pela enorme conquista!", escreveu António Costa numa publicação na rede social Twitter.

Também Augusto Santos Silva saudou a seleção portuguesa de futebol feminino, que "acaba de se qualificar, pela primeira vez, para a fase final do mundial".

"Um grande feito para o desporto português e para a igualdade no desporto!", afirmou.

O gabinete da ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, fala num "resultado histórico": "Portugal garantiu um apuramento inédito para o Mundial feminino de futebol. Até ao final lutaram por um sonho e por mais um passo para fazer do desporto um campo para a igualdade. Parabéns a todas!"

"Histórica conquista" são também as palavras do presidente do PSD, Luís Montenegro.

"Grande alegria e orgulho na nossa seleção nacional de futebol feminino. Parabéns à perseverança e trabalho árduo das atletas, equipa técnica e FPF. Agora, bom mundial!", disse.

A seleção colocou-se em vantagem com um golo de Diana Gomes aos 22 minutos, mas aos 89 minutos, a camaronesa Ajara Nchout fez o empate.

Em cima do apito final, a seleção dos Camarões empatou e, já no tempo de compensação, aos 90+4 minutos, Carole Costa desfez o empate ao converter um penálti.

O jogo teve início às 19h30 locais (06h30 em Lisboa), no Estádio Waikato, na Nova Zelândia, onde a equipa treinada por Francisco Neto venceu na sexta-feira a seleção neozelandesa por 5-0, em encontro de preparação.