Holanda elimina África do Sul do Mundial feminino. Veja os golos

A Holanda garantiu um lugar nos quartos de final do Mundial feminino de futebol ao acabar com o percurso histórico da África do Sul, com uma vitória por 2-0 em Sydney, este domingo.

As holandesas, vice-campeãs em 2019, vão agora enfrentar Espanha, mas passaram por alguns momentos de ansiedade perante os 40 mil adeptos que assistiram ao jogo e tiveram de agradecer à guarda-redes Daphne van Domselaar por ter feito várias defesas importantes na primeira parte.

Jill Roord marcou o primeiro golo logo aos 9 minutos.

A meio da segunda parte, a guarda-redes sul-africana Kaylin Swart não conseguiu parar um remate de Lineth Beerensteyn, que dava o segundo golo às holandesas.