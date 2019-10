Holanda sofre para vencer Irlanda do Norte em dia de apuramento belga

Depay marcou um dos golos do jogo © Andrew Boyers/Action Images via Reuters

A Holanda esteve em situação complicada em casa frente à Irlanda do Norte, mas deu a volta (3-1) com dois golos nos descontos, ronda em que a Bélgica se tornou na primeira apurada para o Euro2020 de futebol. Com goleada 9-0 a San Marino, com dois golos de Romelu Lukaku, que atingiu e ultrapassou a meia centena de golos pela seleção, os belgas selaram o passeio no grupo I com o pleno de 21 pontos, mais três do que a Rússia, que esta quinta-feira bateu a Escócia por 4-0: já bem distante, o Chipre está com 10, Cazaquistão com sete, Escócia com seis e San Marino ainda a zero.

Quando Josh Magennis, de cabeça, e após vários erros defensivos, colocou os irlandeses na frente do marcador, aos 75 minutos, a laranja mecânica parecia tremer, apesar de terminar o jogo com 73 por cento de posse de bola e 21-2 em remates.

A falta de eficácia terminou aos 80, quando Depay, na área, atirou entre as pernas de um contrário, empatando em lance ao primeiro toque: o avançado do Lyon sentenciaria o encontro, aos 90+4, com remate cruzado na esquerda.

Entre estes tentos, Luuk de Jong (90+1) consumou a reviravolta, em lance caricato, em que a bola subiu e desceu na vertical, com o atacante do Sevilha a ser o mais rápido a encostar o pé. Este resultado deixou Holanda, Alemanha e República da Irlanda igualadas no grupo C com 12 pontos, sendo que estes têm mais um jogo, seis: Bielorrússia soma quatro e Estónia um, conquistado precisamente hoje com 0-0 em casa do rival.

Na poule E, a Croácia venceu a Hungria por 3-0, beneficiando ainda do empate da Eslováquia em casa com o País de Gales: os vice-campeões do Mundo somam 13 pontos, os eslovacos 10 e a Hungria nove, com Gales mais distante com sete e o Azerbaijão com apenas um.

Modric, com um roubo de bola no meio-campo adversário, logo aos quatro minutos, 'galgou' muitos metros e inaugurou o marcador, antes de Petkovic (25 e 42), de costas para a baliza, ampliar de calcanhar e, depois, ser lesto a responder a um corte defeituoso de um contrário.

A Polónia e a Áustria - 3-0 na Letónia, ainda sem pontos, e 3-1 em casa com Israel, respetivamente - continuam serenas no grupo G, com 16 e 13 pontos, enquanto Macedónia e Eslovénia têm 11, depois do 2-1 desta noite a favor dos primeiros, mais três do que os israelitas.