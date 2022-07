Horas decisivas para Trincão chegar ao Sporting

Francisco Trincão © Filipe Amorim / Global Imagens

Em cima da mesa está a compra do passe do extremo português depois do ano de empréstimo. Segundo o jornal Record a questão do pagamento do ordenado do jogador já está ultrapassada. Francisco Trincão recebe 1,2 milhões de euros por época livres de impostos, e os leões vão suportar esse valor.

Agora seguem-se as negociações para definir a compra de uma percentagem do passe do extremo. O Barcelona insistia em 20 milhões de euros, mas o Sporting respondeu com valores inferiores.

O Sporting quer fechar o negócio nas próximas horas para poder contar com Francisco Trincão no estágio em Lagos. O Barcelona também quer que o processo seja concluído antes da equipa "culé" seguir viagem para a digressão nos Estados Unidos.