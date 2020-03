Luís Neto pediu desculpa pela derrota © Lusa

Por Lusa 03 Março, 2020 • 23:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O defesa do Sporting Luís Neto, titular hoje na derrota (3-1) dos 'leões' na visita ao campo do FC Famalicão, no fecho da 23.ª jornada da I Liga de futebol, mostrou-se desiludido com a exibição da equipa.

"Houve tremendas faltas de atenção, falta de tudo. Depois da derrota na Liga Europa, falámos muito durante a semana, mas enquanto não passarmos aos atos, a correr mais, a meter mais o pé, a respeitar as equipas que também têm qualidade, a não querer ir só para a frente e descer mais para defender, enquanto isso não acontecer, podemos fazer as mudanças que quisermos, mas há coisas que não se podem negociar", lançou o internacional português na 'flash interview' à Sport TV, no final da partida.

Segundo Luís Neto, "neste momento está a faltar coração" aos jogadores 'verde e brancos', com o central a considerar que tem havido muitas "contrariedades" numa época que "vai longa".

E acrescentou: "Houve muitas coisas que correram mal, não há que fugir delas, e, neste momento, qualquer coisa nos penaliza, não estamos a conseguir ser unidos como equipa e sofrer como equipa."

O futebolista realçou ainda que "o futebol não é só bonito" quando a equipa tem a bola, uma vez que "o futebol também é muito sacrifício, é correr muito".

Luís Neto terminou admitindo que "as coisas não estão a funcionar" e que é preciso "fazer muito mais", aproveitando para deixar um pedido de desculpas aos adeptos do Sporting pela má época.