Hugo Miguel arbitra clássico de quinta-feira entre FC Porto e Benfica

Hugo Miguel é o árbitro do clássico da próxima quinta-feira

Hugo Miguel vai arbitrar pela segunda vez um encontro entre FC Porto e Benfica, depois de ter sido hoje nomeado para a receção dos 'dragões' às 'águias' na quinta-feira, da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

De acordo com as nomeações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Hugo Miguel, da associação de Lisboa, vai ter a companhia dos assistentes Rui Teixeira e Ricardo Santos, com Tiago Martins a ser o videoárbitro.

Este será o segundo encontro entre FC Porto e Benfica de Hugo Miguel, que há pouco mais de um ano, em 23 de dezembro de 2020, esteve no triunfo dos 'dragões' na Supertaça, por 2-0.