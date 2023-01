Hugo Souza deixou de ser opção para o Benfica

O guarda-redes brasileiro Hugo Souza © Instagram Hugo Souza

Hugo Souza, guarda-redes brasileiro do Flamengo, estava na lista das águias para reforçar a posição da baliza, mas a SAD liderada por Rui Costa decidiu não avançar com uma proposta.

Uma decisão que não invalida a transferência de Helton Leite para a Turquia.

O negócio com o Antalyaspor continua a decorrer, sabe a TSF que as próximas horas vão ser decisivas para Helton Leite sair em definitivo do Benfica.

A posição da SAD encarnada vai, ao que tudo indica, apostar na formação do Seixal para preencher esta vaga com a saída de Helton Leite.

Samuel Soares e André Gomes são os dois jovens que vão lutar pela posição de suplente do habitual titular das águias, o internacional grego Odysseas Vlachodimos.