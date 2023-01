"Hugo Souza tem qualidade para se impor no Benfica", acredita Mozer

Carlos Mozer, antigo jogador do Benfica © Carlos Manuel Martins/Global Imagens (arquivo)

Por ser jovem, "é normal que Hugo Souza cometa alguns erros, mas tem qualidade para se afirmar no Benfica". É a convicção de Carlos Mozer, antigo coordenador geral do Flamengo, que responde assim às críticas feitas a Hugo Souza, guarda-redes que é pretendido pelo Benfica.

"Não tenho dúvida nenhuma de que pode ser um bom reforço para o Benfica. É óbvio que é um jovem e, às vezes, comete erros, mas a qualidade existe", garante o antigo jogador do Benfica.

Hugo Souza "tem capacidade para evoluir e as vezes que ele defendeu as cores do Flamengo esteve muito bem, mesmo em relação aos guarda-redes experientes que o clube tinha na altura", afiança Mozer em entrevista à TSF.

Mozer sublinha a principal qualidade de Hugo Souza: "É muito seguro. As coisas na juventude são difieis, mas eu tenho a certeza de que pode vir a ser um guarda-redes de qualidade".

Carlos Mozer que está no Brasil confessa que não tem acompanhado a carreira do Benfica esta temporada, mas diz sentir saudades de Portugal e do Benfica.

O Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, garantiu na edição desta quarta-feira do jornal Recor que o Benfica ficou de enviar uma proposta oficial por Hugo Souza, mas a TSF sabe que não a vai fazer sem que antes Helton Leite assine pelo Antalyaspor. A transferência de Helton para o clube turco pode ficar concluída em breve.