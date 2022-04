Hugo Vieira. Um avançado português à conquista da dobradinha em Malta

Hugo Vieira © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Aos 33 anos, Hugo Vieira procura em Malta conquistar dois títulos para fechar uma temporada que lhe permitiu reencontrar-se com o melhor ritmo de jogo, mas também com os golos. Ao serviço do Hibernians, o antigo jogador de Benfica, Sporting de Braga e Gil Vicente já apontou dois golos em 9 jogos, números de meia temporada e após uma fugaz passagem pelo futebol romeno, ao serviço do Universitatea Craiova.

"Tem sido bom para jogar, para ganhar ritmo após algum tempo parado, sinto-me muito bem fisicamente, e isso já se nota dentro de campo". Há agora alguma ansiedade pelo que aí vem. "Espero que nas próximas três semanas, queremos ganhar campeonato e taça - onde já estamos nas meias-finais -, espero levar daqui esses dois títulos".

Em ano de centenário, o clube de Paola, fundado em 1922, procura confirmar o título nas derradeiras rondas da liga maltesa. O Hibernians é um dos clubes de maior sucesso da liga daquele país, soma 12 títulos nacionais, o último em 2016/2017. No próximo domingo visita o Gudja United, fora de casa. Defende uma vantagem de dois pontos sobre o segundo classificado. Nas meias finais da taça de Malta, o Hibernians tem pela frente o Floriana.</p>

Em aberto, Hugo Vieira deixa a possibilidade de regressar em breve ao futebol português.