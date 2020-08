Hulk assegura empate do Shanghai SIPG de Vítor Pereira

© Hector Retamal/AFP

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou este domingo 1-1 com o Shijiazhuang, com o ex-jogador do FC Porto Hulk a marcar para os campeões, em jogo da quinta jornada da Superliga chinesa de futebol.

A formação do Shijiazhuang adiantou-se no marcador aos 50 minutos, através de um golo algo caricato de Yifeng Zang, mas o avançado brasileiro, que começou a partida no banco de suplentes e foi lançado ao intervalo, anotou o tento do empate, aos 60.

A equipa comandada por Vítor Pereira somou o segundo empate na competição e mantém-se no segundo lugar do Grupo B da primeira fase, com 11 pontos, menos dois do que o líder Beijing Guoan, que também não foi além de uma igualdade (3-3) com o Qingdao Huanghai.

De resto, Shanghai SIPG e Beijing Guoan vão defrontar-se na próxima jornada.