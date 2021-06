Ouça o relato dos golos de António Botelho, tal como os ouviu na antena da TSF, a partir da Arena Puskas, em Budapeste.

Por TSF 15 Jun, 2021 • 22:21

Ouça o relato dos golos de António Botelho, tal como os ouviu na antena da TSF, a partir da Arena Puskas, em Budapeste.

Aos Aos 83 minutos Raphael Guerreiro rematou dentro da área e inaugurou o marcador, levando ao êxtase milhares de adeptos portugueses no Estádio Arena Puskas, na Hungria.

Aos 86 minutos Cristiano Ronaldo marcou o segundo golo da partida, igualando platini como o melhor marcador em europeus.

Ronaldo voltou a marcar aos 92 minutos, numa jogada coletiva com a seleção nacional. O capitão é agora o jogador com mais golos apontados em fases finais de Campeonatos da Europa, com 11 tentos.