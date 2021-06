Danilo e William titulares. Hungria 0-0 Portugal

Por TSF 15 Junho, 2021 • 15:50 Partilhar este artigo Facebook

Chegou o dia da estreia de Portugal no Euro 2020. É em Budapeste, na Puskás Arena, que a equipa comandada por Fernando Santos inicia a defesa do título de campeã europeia. A partida tem início marcado para as 17h00.

Onze da Hungria: Gulacsi, Botka, Orbán, Szalai, Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola, Szalai e Sallai.

​​Dibusz, Bogdán, Lang, Kecskés, Négo, Cseri, Varga, Sigér, Varga, Nikolic, Schön e Bolla

Onze de Portugal: Rui Patrício; Nelson Semedo, Rúben Dias e Pepe, Raphael Guerreiro; Danilo, William, Bruno Fernandes, Jota, Bernardo e Ronaldo.

Suplentes: Anthony Lopes, Rui Silva, Fonte, João Moutinho, André Silva, Rafa Silva, Renato Sanches, Rúben Neves, Pedro Gonçalves, João Félix, Sérgio Oliveira, Nuno Mendes

O jogo é apitado pelo turco Cüneyt Çakır, assistido por Bahattin Duran e Tarik Ongun. No VAR está o italiano Massimiliano Irrati.