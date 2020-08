I Liga 2020/21 só terá clássicos depois da terceira jornada

© Miguel Pereira/Global Imagens

Por Lusa/TSF 27 Agosto, 2020 • 22:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A I Liga 2020/21 arrancará sem clássicos nas três primeiras jornadas, de acordo com a lista de condicionantes para o sorteio das competições profissionais, divulgada esta quinta-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) em comunicado.

Com a intenção de "reforçar a proteção às equipas que disputam as competições europeias", o organismo anunciou as condicionantes para o sorteio de sexta-feira, uma das quais diz diretamente respeito aos cinco primeiros classificados da última edição da competição, que estarão envolvidos na Liga dos Campeões e Liga Europa: FC Porto, Benfica, Sporting de Braga, Sporting e Rio Ave.

"As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com os cinco primeiros classificados da I Liga da época transata (1ª,2ª e 3ª jornadas)", refere o comunicado da LPFP.

FC Porto, campeão em título, Benfica (segundo colocado em 2019/20) e Sporting (quarto) não medirão forças nas primeiras três jornadas, uma vez que os 'encarnados' vão estar envolvidos, pelo menos, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, enquanto os 'leões' vão disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Europa e, eventualmente, o 'play-off'.

Contudo, o FC Porto poderá defrontar o Sporting de Braga nas primeiras três rondas da I Liga, tendo em conta que ambas as equipas já estão apuradas para as fases de grupos da Liga dos Campeões, no caso dos portistas, e da Liga Europa, no caso dos minhotos.

Como vem sendo habitual nos últimos anos, as equipas da mesma cidade ou com proximidade regional "não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada".

Da mesma forma, será de "evitar, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média: FC Porto, Benfica, Sporting, Sporting de Braga e Rio Ave".

Por outro lado, a LPFP pretende igualmente evitar que um clube defronte em duas jornadas consecutivas adversários que estejam presentes nas competições da UEFA.

Excluídas estão também duas visitas consecutivas de uma equipa às regiões autónomas da Madeira, onde estão sediados Marítimo e Nacional, e dos Açores, onde joga o Santa Clara. De resto, o Nacional "não deve receber equipas [que participem] em competições europeias imediatamente antes de jogos de competições europeias ou de seleções".

Na lista de condicionantes está igualmente determinado que o Farense, recém-promovido à I Liga, vai jogar fora do seu reduto na primeira jornada, o mesmo acontecendo com o Belenenses SAD, mas na 34.ª e derradeira ronda.

Equipas B defrontam-se na última jornada

Quanto à II Liga, apenas foram anunciadas duas condicionantes para o sorteio: a segunda volta terá de ser um "espelho" da primeira - tal como acontecerá com a I Liga - e as "duas equipas B em competição (FC Porto B e Benfica B) deverão jogar entre si na última jornada de cada volta", ou seja na 17.ª e na 34.ª.

O sorteio das competições profissionais realiza-se na sexta-feira, a partir das 19:00, em Vila Nova de Gaia.

A I Liga terá início no fim de semana de 19 e 20 de setembro, uma semana depois do arranque da II Liga, sendo que ambas as competições profissionais terminam no dia 19 de maio de 2021.