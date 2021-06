I Liga da época 2021/22 arranca no fim de semana de 7 e 8 de agosto

A I Liga de futebol da época 2021/22 arranca no fim de semana de 07/08 agosto © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Lusa 14 Junho, 2021 • 15:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A I Liga de futebol da época 2021/22 arranca no fim de semana de 07/08 agosto e termina no de 14/15 de maio do próximo ano, informou esta segunda-feira a Liga de clubes, divulgando o calendário das 34 jornadas.

A II Liga tem início e fim nas mesmas datas, mas ambas as competições ainda têm os dois jogos do play-off, em 21 e 29 de maio de 2022, numa eliminatória que opõe o 16.º classificado da I Liga ao terceiro da II, para encontrar a equipa que disputará o principal escalão na época seguinte.

Nas datas divulgadas esta segunda-feira pelo organismo representativo dos clubes ficou também a saber-se que a Taça da Liga arranca já em 25 de julho, mas as meias-finais da competição serão realizadas em 25 e 26 de janeiro de 2022 e a final em 29 do mesmo mês.

Antes, em 12 de maio, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já tinha avançado com as datas possíveis para o arranque da época, informando que a Supertaça Cândido Oliveira se disputará entre 30 de julho e 01 de agosto.

O jogo irá opor o campeão nacional, o Sporting, ao vencedor da Taça de Portugal, o Sporting de Braga. Na mesma nota, a FPF adiantou que a final da Taça de Portugal de 2021/22 será jogada em 22 de maio, numa competição a decorrer ao longo de oito eliminatórias, na qual as equipas da I Liga só entram a partir da terceira, programada para 17 de outubro.