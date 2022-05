Ibrahimovic operado ao joelho e de fora dos relvados entre sete a oito meses

Zlatan Ibrahimovic © Tiziana Fabi/AFP

O futebolista internacional sueco Zlatan Ibrahimovic foi operado ao joelho esquerdo e vai estar afastado dos relvados entre sete a oito meses, o que poderá precipitar o fim da carreira do avançado, anunciou esta quarta-feira o AC Milan.

"A intervenção cirúrgica estava prevista há algum tempo para resolver em definitivo a instabilidade da articulação, graças à reconstrução do ligamento cruzado anterior", informou o campeão italiano, adiantando que "esse objetivo foi alcançado".

O AC Milan indicou que "a ausência estimada será de sete a oito meses", o que atira o regresso à competição do veterano jogador, de 40 anos, para o início de 2023, caso pretenda dar continuidade à carreira de futebolista.

Ibrahimovic disse no domingo que o prolongamento da carreira está dependente das suas capacidades físicas, depois da vitória do AC Milan frente ao Sassuolo, por 3-0, que valeu a conquista do título italiano ao clube do avançado internacional português Rafael Leão.

"Sofri muito para conquistar este troféu. Em primeiro lugar, tenho de fazer o que for necessário para ficar bem e isso [fim da carreira] vai depender do que acontecer nos próximos dias", disse o avançado sueco, que ingressou no AC Milan em janeiro de 2020.