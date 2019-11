Iker Casillas propõe inclusão de ex-futebolista nas equipas de VAR

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto © Rafael Marchante/Reuters

O guarda-redes do FC Porto Iker Casillas propôs esta sexta-feira, através do Twitter, que a equipa de vídeo-arbitragem (VAR) inclua também um ex-futebolista, que possa opinar e auxiliar na avaliação de determinadas jogadas no decorrer de um encontro.

"Proponho que, além do árbitro que analisa as imagens, haja também um ex-jogador de futebol no VAR. Seria positivo que desse a sua opinião sobre as jogadas que se vão sucedendo durante a partida", escreveu o guardião espanhol, na sua conta oficial na rede social Twitter.

Casillas, de 38 anos, tem estado afastado dos relvados desde 01 de maio, quando sofreu um enfarte de miocárdio, durante um treino do FC Porto. Na segunda-feira, o internacional espanhol utilizou a mesma rede social para assinalar um alegado regresso aos treinos dos dragões, divulgando uma fotografia das suas chuteiras, com a seguinte mensagem: "Há seis meses e três dias que estavam no cacifo".

Contudo, o FC Porto não prestou qualquer informação oficial sobre o aparente retorno do guarda-redes aos trabalhos.