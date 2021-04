José Mourinho foi despedido do Tottenham

José Mourinho © Peter Powell/EPA

José Mourinho foi esta segunda-feira afastado do comando técnico do Tottenham.

Também a equipa de Mourinho foi dispensada - João Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra, confirmou a equipa londrina em comunicado, divulgado na sua página oficial.

"José e sua equipa técnica estiveram connosco em alguns dos momentos mais desafiadores enquanto clube. José é um verdadeiro profissional que demonstrou enorme resiliência durante a pandemia", destacou o presidente do Tottenham, Daniel Levy.

Lamentando a saída do treinador português, com quem assegura ter gostado de trabalhar a "nível pessoal", Daniel Levy lamenta que as coisas não tenham corrido "como ambos tínhamos previsto". Mourinho será sempre bem-vindo, conclui.

Ryan Mason vai assumir os comandos da equipa principal esta segunda-feira.

A confirmação oficial do Tottenham surge depois de vários jornais em Inglaterra terem avançado esta manhã que o técnico português foi chamado aos escritórios da direção do clube para uma conversa.

Depois de três derrotas e dois empates, José Mourinho tinha esta semana em agenda o jogo com o Soutthampton em casa, para o campeonato, antes da final da Taça da Liga, agendada para o próximo domingo, frente ao Manchester City.

Notícia em atualização