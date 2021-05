Imprensa italiana aponta Sérgio Conceição como novo treinador do Nápoles

Sergio Conceição © Ivan Del Val/Global Imagens

A imprensa desportiva italiana avança que Sérgio Conceição será o próximo treinador do Nápoles. O atual técnico do FC Porto, de 46 anos, é apontado como o sucessor de Gennaro Gattuso, cuja saída do cargo foi anunciada, na última noite, pelo presidente do Nápoles.

O jornal Corriere dello Sport garante que Sérgio Conceição será apresentado como treinador do clube italiano nos próximos dias, falando de um "regresso a Itália", depois de, enquanto futebolista, Conceição ter jogado por clubes como a Lazio, Parma e Inter. Esta saída do FC Porto para o Nápoles não foi, contudo, confirmada, até ao momento, por qualquer um dos clubes envolvidos.

Sérgio Conceição está à frente do comando técnico do FC Porto desde 2017, tendo conquistado com o clube dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças, além de prestações de destaque na Liga dos Campeões.

Contactado pela TSF, o diretor desportivo do Nápoles, Cristiano Giuntoli prefere não comentar esta notícia avançada pelo jornal Corriere dello Sport.

Também o diretor de comunicação do Nápoles, Guido Baldari, não negou a informação avançada pelo jornal italiano, mas na insistência da pergunta da TSF, pediu para se aguardar pela declaração do presidente do clube, Aurelio De Laurentiis.