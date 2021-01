Incêndio obriga Sporting de Braga a trocar de balneário

O Sporting de Braga defronta este domingo o Sporting na final da Taça da Liga © Gerardo Santos / Global Imagens

Um incêndio no balneário do Sporting de Braga, este domingo no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, antes da final da Taça da Liga, frente ao Sporting, obrigou os arsenalistas a trocar de balneário. O fogo já foi, entretanto, apagado.

As chamas surgiram depois de a sauna ter sido ligada sem água e começar a queimar um balde de plástico. Instalou-se o caos à chegada da equipa e um dos jogadores ficou com dificuldades em respirar, tendo sido assistido pela equipa médica do clube, sabe a TSF.

Com o incidente a acontecer a pouco mais de uma hora do início do jogo, o Braga procura agora apurar responsabilidades.

A final da Taça da Liga tem início às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e será dirigida pelo árbitro Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.