Inglaterra abdica de bilhetes e pede a adeptos para não irem a Roma

A Federação Inglesa de Futebol (FA) informou esta quarta-feira que abdica dos 2500 lugares a que tinha direito no jogo de sábado, com a Ucrânia, dos quartos de final do Euro 2020, apelando aos adeptos para não se deslocarem a Roma.

"Infelizmente, a FA não venderá nenhum bilhete (...) para este jogo, face às restrições existentes nos dois países", indicou o organismo federativo, acrescentando ser esta uma medida no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.

À entrada em Itália, os adeptos têm de cumprir um isolamento de cinco dias, estando o jogo agendado para dentro de três, no sábado, e no regresso a Inglaterra é necessária nova quarentena, de mais 10 dias.

Nos quartos de final do Euro 2020, a Inglaterra, que bateu a Alemanha por 2-0, defronta no sábado a Ucrânia, em jogo marcado para as 21h00 locais (20h00 em Lisboa), no Estádio Olímpico de Roma, em Itália.

