Inglaterra bate Dinamarca e fica muito perto dos oitavos do Mundial feminino

As inglesas, que tinham vencido na estreia o Haiti por modesto 1-0, isolaram-se no comando da poule, com seis pontos © Franck Fife/AFP

Por Lusa 28 Julho, 2023 • 15:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Inglaterra, campeã europeia em título, ficou esta sexta-feira muito perto da qualificação para os oitavos de final do Mundial feminino de futebol de 2023, ao vencer a Dinamarca, por 1-0, na segunda jornada do grupo D.

As inglesas, que tinham vencido na estreia o Haiti por modesto 1-0, isolaram-se no comando da poule, com seis pontos, mais três relativamente à Dinamarca e à China, que se impôs pela mesma margem (1-0) às haitianas, ainda em 'branco'.

Os 40 mil espetadores presentes em Sydney, a maioria dos quais apoiantes da Inglaterra, assistiram a um jogo equilibrado, decidido com um golo madrugador, marcado logo aos seis minutos por Lauren James, ao qual as dinamarquesas não conseguiram responder.

As britânicas até poderiam ter festejado já esta sexta-feira o apuramento, sem terem de esperar pela terceira e última ronda, se a China não vencesse o Haiti, uma vez que as asiáticas tinham perdido na jornada inaugural com a Dinamarca, também por 1-0 (resultado comum aos quatro jogos já realizados neste grupo).

A China, que defronta a Inglaterra na terça-feira, não fez a vontade à campeã europeia e impôs-se por 1-0, em Adelaide, graças ao golo marcado por Shuang Wang, os 73 minutos, de grande penalidade, apesar de ter atuado desde os 29 em inferioridade numérica, devido à expulsão de Rui Zhang.

Em Dunedin, Argentina e África do Sul conquistaram os primeiros pontos no agrupamento G, ao empatarem 2-2, num jogo em que as africanas estiveram a vencer por 2-0, com golos de Linda Motlhalo (30 minutos) e Thembi Kgatlana (66), mas consentiram a igualdade, materializada por Sophia Braun (74) e Romina Nunez (79).

Argentina e África do Sul mantiveram-se atrás da Suécia e da Itália, a dois pontos de distância das equipas que ocupam os lugares de acesso aos oitavos de final, que têm menos um jogo realizado, a disputar entre si, no sábado.

Portugal, uma das oito seleções estreantes, perdeu na primeira jornada do grupo E com os Países Baixos, vice-campeões mundiais, por 1-0, e ganhou depois ao Vietname, por 2-0, mantendo ténues perspetivas de apuramento no confronto final com os Estados Unidos, bicampeões em título, na terça-feira.

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.