Inglaterra cancela conferência de imprensa devido a incidente com Eriksen

A seleção inglesa de futebol cancelou este sábado a conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Croácia, do Euro 2020, devido ao incidente com o dinamarquês Christian Eriksen, que teve de ser reanimado no relvado no jogo a Finlândia.

"Devido ao acontecimento perturbante ocorrido em Copenhaga, e com o acordo da UEFA, a conferência de imprensa prevista para hoje foi cancelada", indicou a Federação Inglesa de Futebol (FA), 20 minutos antes do início previsto para o encontro com os jornalistas.

Em comunicado, a FA refere que os pensamentos de todos estão com Christian Eriksen, de 29 anos, que alinhou várias épocas no Tottenham.

O futebolista dinamarquês Christian Eriksen, do Inter de Milão, está estável e foi transferido para um hospital de Copenhaga, depois de ter desmaiado e sido reanimado durante o Dinamarca-Finlândia, do Euro 2020 de futebol.

A Inglaterra estreia-se no domingo no Euro 2020 frente à Croácoa, no jogo inaugural do grupo D, que integra também a Escócia e a República Checa.

