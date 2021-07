Inglaterra e Dinamarca procuram juntar-se à Itália na final do Euro 2020

Este Europeu assume-se como uma oportunidade histórica para a Inglaterra © Facundo Arrizabalaga/AFP

Por Lusa 07 Julho, 2021 • 06:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Inglaterra e Dinamarca defrontam-se esta quarta-feira em Londres, na segunda meia-final do Euro 2020, num jogo em que procuram juntar-se à Itália na final da competição, agendada para domingo.

Depois de a Itália ter vencido na terça-feira à noite a Espanha (1-1, 3-1 nos penáltis), ingleses e dinamarqueses encontram-se com o mesmo objetivo, numa competição em que ambos querem fazer história.

Inglaterra, campeã mundial em 1966, procura ainda o primeiro título europeu da sua história, enquanto a Dinamarca tenta reeditar a conquista da edição de 1992, para a qual tinha sido repescada, após a exclusão da antiga Jugoslávia, em guerra civil.

Este Europeu já é épico para os dinamarqueses, que entraram em prova praticamente em estado de choque, quando no primeiro jogo - na derrota com a Finlândia (1-0) -, Christian Eriksen sofreu uma paragem cardíaca e foi reanimado no relvado.

A Dinamarca, que regressou ao campo e perdeu, reergueu-se - mesmo com Eriksen fora do Euro 2020 - para ser uma das surpresas, goleando a Rússia na fase de grupos (4-1) e, já na fase a eliminar, afastar o País de Gales (4-0) e a República Checa (2-1).

A Inglaterra, quase sempre a jogar em Londres, com exceção aos quartos-de-final com a Ucrânia (4-0), venceu o seu grupo, no qual empatou apenas com a Escócia (0-0), e depois disso ainda afastou a arquirrival Alemanha (2-0).

Este Europeu assume-se como uma oportunidade histórica para a Inglaterra, numa competição com meias-finais e final em Wembley, onde são esperados 60 mil espetadores, a maioria dos quais afetos aos ingleses, tendo em conta as restrições existentes com a pandemia da Covid-19.

A meia-final desta quarta-feira é o 22.º jogo entre Inglaterra e Dinamarca, com a 'balança a pender' para o lado dos ingleses, com 12 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, ainda que tenham sido os dinamarqueses a vencer no último duelo.

As duas equipas disputaram o mesmo grupo da Liga das Nações, com empate sem golos em Copenhaga, e vitória da Dinamarca em outubro de 2020 em Londres, num jogo em que Eriksen fez o único golo, de grande penalidade.

No embate desta quarta-feira, com início às 20h00, o selecionador Southgate reafirma que é a "oportunidade" de Inglaterra "fazer história" e estar pela primeira vez na final de um Europeu, enquanto Kasper Hjulmand diz que a Dinamarca estará a "jogar fora de casa", face à quantidade de adeptos adversários, mas que existe vontade de os silenciar.