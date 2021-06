Inglaterra e Escócia empatam sem golos

© Facundo Arrizabalaga/AFP

A Inglaterra empatou esta sexta-feira 0-0 com a Escócia, em jogo da segunda jornada do Grupo D do Euro 2020 de futebol, e desperdiçou a oportunidade de garantir já um lugar nos oitavos de final do torneio.

A jogar em 'casa', em Wembley, a seleção inglesa não conseguiu ultrapassar o seu histórico rival e, apesar de ter mais bola, não superou uma Escócia que nunca deixou de tentar chegar com perigo à baliza do seu adversário.

Com este empate, a Inglaterra e a República Checa estão na frente do grupo, com quatro pontos, e em boa posição para garantir o apuramento para os 'oitavos', enquanto a Croácia e a Escócia somam um ponto. Na última ronda, os ingleses defrontam os checos, enquanto os escoceses vão ter pela frente os croatas.