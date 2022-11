Inglaterra e Estados Unidos vencem e estão nos oitavos do Mundial, Irão e Gales caem

© Paul Ellis/AFP

Por Gonçalo Teles 29 Novembro, 2022 • 21:05

As seleções de Inglaterra e dos Estados Unidos garantiram a passagem aos oitavos de final do Mundial com vitórias sobre o País de Gales e o Irão, respetivamente.

Os ingleses venceram por 3-0, com um bis de Rashford e um golo de Foden, e garantiram o primeiro lugar do grupo, somando sete pontos.

Já os norte-americanos bateram o Irão por 1-0 com um tento solitário de Pulisic e somaram cinco pontos, passando à fase seguinte no segundo lugar.

Com esta classificação final, nos oitavos haverá um Países Baixos-Estados Unidos e um Inglaterra-Senegal.